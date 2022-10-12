"СКА" вырвал победу против "Динамо" и закрепил преимущество

В Петербурге состоялся хоккейный матч между местным “СКА” и командой “Динамо Минск”. Петербуржцы смогли одержать победу, забив в дополнительное время.

Во вторник, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялась встреча петербургского “СКА” и минского “Динамо”. Матч прошел на домашнем стадионе петербуржцев.

В составе местной команды отличились Александр Волков, Игорь Ожиганов и автор победной шайбы Василий Глотов. Из гостей сумели отличиться Павел Варфоломеев и Джон Гилмор.

Следующий матч СКА проведет против ярославского “Локомотива в четверг, 13 октября.

Отметим, что СКА с отрывом становится лидеров дивизиона Боброва.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что футбольный клуб “Зенит” прервал свою победную серию в матче с “Факелом”.