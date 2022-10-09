“Зенит” оступился в матче с “Факелом” и прервал свою победную серию

Петербургский “Зенит” приехал в гости к воронежскому “Факелу. Встреча между командами завершилась в ничью. Петербуржцы прервали свою серию из семи побед.

Встреча между командами состоялась в субботу, 8 октября. “Факел” принимал у себя лидера турнирной таблицы и действующего чемпиона “Зенит”. Счет в матче открыл игрок воронежцев Георгий Гонгадзе на 12 минуте. Петербуржцы смогли быстро сравнять счет на 28 минуте, приложился бразилец Малколм.

Однако после такого резвого старта гостям не удалось дожать до победного, тем самым прервав свою серию из семи побед подряд.

Петербургский “Зенит” несмотря на потерю очков остается лидером чемпионата. Отрыв от второго места составляет шесть очков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге завершился матч между местным “Зенитом” и “Оренбургом”. Петербургская команда разгромно победила со счетом 8:0.