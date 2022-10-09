  • 9 Октябрь 2022
USD 08.10.2022 61.2475 +0.9941
USD ММВБ  
EUR 08.10.2022 59.9756 +1.7364
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

“Зенит” оступился в матче с “Факелом” и прервал свою победную серию

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Петербургский “Зенит” приехал в гости к воронежскому “Факелу. Встреча между командами завершилась в ничью. Петербуржцы прервали свою серию из семи побед.

Встреча между командами состоялась в субботу, 8 октября. “Факел” принимал у себя лидера турнирной таблицы и действующего чемпиона “Зенит”. Счет в матче открыл игрок воронежцев Георгий Гонгадзе на 12 минуте. Петербуржцы смогли быстро сравнять счет на 28 минуте, приложился бразилец Малколм. 

Однако после такого резвого старта гостям не удалось дожать до победного, тем самым прервав свою серию из семи побед подряд. 

Петербургский “Зенит” несмотря на потерю очков остается лидером чемпионата. Отрыв от второго места составляет шесть очков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге завершился матч между местным “Зенитом” и “Оренбургом”. Петербургская команда разгромно победила со счетом 8:0.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram