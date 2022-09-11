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“Зенит” столкнется с “Оренбургом” на своем поле

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге местный клуб “Зенит” примет команду из Оренбурга в рамках девятого тура российской премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе “Газпром-Арена”. 

В воскресенье, в 17:30, в Северной столице состоится футбольный матч между “Зенитом” и “Оренбургом”. Питерская команда играет на домашнем стадионе “Газпром-Арена”. Игра пройдет в рамках девятого тура российской премьер-лиги по футболу. 

Стартовые составы еще не объявлены. Отметим, что петербургская команда лидирует в таблице чемпионате по дополнительным показателям. Московский “ЦСКА” имеет такое же количество очков. Однако у “Зенита” есть матч в запасе. Если сине-бело-голубые сегодня одержат победу, то выйдут на чистое первое место в чемпионате с отрывом в три очка. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что “Зенит” в шестой раз подряд победил московское “ЦСКА”. 

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