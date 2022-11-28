Матч «Зенита» со «Спартаком» закончился массовой дракой и победой петербургского клуба

Мачт между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», который проходил в рамках Кубка России, был крайне напряженным. После свистка об окончании игрового времени на поле вспыхнула массовая драка с участием игроков и тренерских штабов.

Конфликт начался со словестной перепалки, однако быстро перетек в драку. Московский игрок Квинси Промес и питерский Вильмар Барриос сцепились на поле. Остальные игроки не могли остаться в стороне, поэтому к конфликту быстро подключились Родригао, который бил ногами Николсона, тот в свою очередь отвечал ударами в лицо. В драке приняли участие не только игроки, но и представители работников клуба.

Судьи и стюарды матча с трудом разняли дерущихся. Главный арбитр матча Владимир Москалев показал красные карточки сразу шестерым футболистам: Родригао, Малкому, Шамару Николсону, Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону.

Напомним, что сам матч завершился счетом 0:0. Однако «Зениту» удалось обыграть «Спартак» по пенальти – 4:2.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, в финале Кубка России женская сборная «Зенита» проиграла «ЦСКА».