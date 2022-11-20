Чемпионат мира по футболу пройдет без лучшего футболиста мира

Карим Бензема, обладатель премии лучшего футболиста мира «Золотого мяча», нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» получил травму из-за которой не сможет поехать на чемпионат мира по футболу-2022.

Как передает МК в Калининграде со ссылкой на федерацию футбола Франции, Бензема получил на тренировке травму мышцы бедра и теперь ему нужно три недели на восстановление.

Ранее сборная Франции из-за травм потеряла вратаря Майка Меньяна, полузащитников Н’Голо Канте и Кристофера Нкунку, а также Поль Погба. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил сожаление в связи с травмой Карима и других игроков, однако отметил, что он все равно полностью уверен в своей команде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу-2022, первая встреча состоится между Катаром и Эквадором.