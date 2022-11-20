Матч между Катаром и Эквадором откроет чемпионат мира по футболу-2022

Сегодня, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу-2022, первая встреча состоится между Катаром и Эквадором. За всю историю это первый раз, когда чемпионат мира проводится зимой.

Как передает Neva.Today, встреча между сборной страны-хозяйки и национальной командой Эквадора начнется в 19:00 по московскому времени. Чемпионат продлится до 18 ноября.

За все время проведения чемпионата мира, это первый случай, когда он проводится зимой. Такое решение принято из-за погодных условий в принимающей стране. Летом средняя температура воздуха в Катаре составляет 40 градусов Цельсия.

К сожалению, в этот раз сборная России не принимает участие в чемпионате мира по футболу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что город получит компенсацию из федерального бюджета за затраты на организацию матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Матчи, прошедшие в Петербурге были перенесены из Дублина в связи с пандемией Covid-19. Город потратил на организацию матчей около 27 млн рублей.