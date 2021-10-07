В Петербурге показали проект спорткомплекса для ФК «Коломяги»

На заседании Градостроительного совета Петербурга 5 октября рассмотрели проект архитектурной мастерской архитектора Михаила Мамошина, гендиректора ООО «Архитектурная мастерская Мамошина».

В Петербурге архитекторы представили проект будущего спорткомплекса для ФК «Коломяги». Он будет выполнен в стиле супрематизма и творчества Малевича, Хидекеля, Суетина, Чашника.

На Солунской улице в Коломягах построят здание в три этажа. Планируется два футбольных поля: детское и для профессиональной игры. В комплексе будут спортивные залы, медицинский центр и раздевалки. Проект предусматривает создание парковки на 89 мест для автомобилей и велопарковку.