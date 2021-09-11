«Зенит» сможет заполнять «Газпром Арену» на 30% на матчах

Об этом «Зенит» объявил в своих социальных сетях.

Петербургское правительство и Роспотребнадзор разрешили «Зениту» заполнять «Газпром Арену» на 30%. В сентябре 2021 года футбольная команда сможет продавать билеты зрителям.

При этом петербургская футбольная команда должна соблюдать на своих матчах санитарно-эпидемиологические нормы. Обязательным условием для зрителей является подтверждение прохождения вакцинации от коронавируса QR-кодом или перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев. При этом, человек должен будет обязательно предъявлять и документ, подтверждающий личность.

Посетители до 18 лет могут приходить на матч без QR-кода, предъявив паспорт или свидетельство о рождении.

В сентябре «Зенит» проведет три домашних матча: два в рамках Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (11 сентября) и «Крыльев Советов» (25 сентября) и один — в рамках групповой стадии Лиги чемпионов против «Мальме» (29 сентября).