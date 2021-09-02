Станислав Крицюк подписал контракт с «Зенитом»

Об этом сообщает пресс-служба клуба «Зенит».

Вратарь Станислав Крицюк из португальского клуба «Жил Висенте» перешел в «Зенит». По данным спортивных СМИ, сумма трансфера составила два миллиона евро. Кроме этого клубы договорились о выплате различных бонусов. Футболист пришел в команду на условиях 1+1. Это значит, что он останется в «Зените» на сезон, с возможностью продления контракта на еще один.

Петербургский футбольный клуб рассказал о новом игроке с помощью презентации в PowerPoint. В ней рассказана биография Станислава Крицюка под песню группы «Ленинград» «Экстаз», в которой есть слова «Ты просто космос, Стас».

Футболист уже выступал в российской Премьер-лиге и играл за «Краснодар». Так же он провел два товарищеских матча за национальную сборную России против Катара (10 ноября 2016-го) и Литвы (26 марта 2016-го).