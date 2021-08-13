Клаудиньо подписал контракт с "Зенитом"

Пресс-служба "Зенита" опубликовала ролик в честь подписания контракта с полузащитником Клаудио Родригесом.

На официальном YouTube-канале появился ролик с танцующим полузащитником. Как стало известно, контракт с Клаудио подписали на пять лет.

"Хочу помогать команде своими голами и передачами и завоевать чемпионские титулы", — поделился полузащитник.

24-летний игрок перешел в сборную "Зенита" из бразильского клуба "Ред Булл Брагантино", в составе которого футболист провел 126 матчей, отличившись 32 голами и 25 голевыми передачами. В прошедшем сезоне Клаудио принял участие в 35 матчах бразильской Серии А.