"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России

Встреча футбольных команд "Зенит" и "Краснодар" на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге закончилась со счетом 3:2. Матч выиграли сине-бело-голубые.

Первый год забил Сердар Азмун на 9-й минуте игра, а затем второй на 35-й. Третий мяч от "Зенита" забил полузащитник Александр Ерохин на 44-й минуте игры.



В трёх турах петербургская команда уже добыла три победы и на данный момент лидируют в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "Зенит" сыграет в Москве с "Локомотивом" 15 августа.