Владимир Путин пожелал удачи участникам Петербургского триатлона

Впервые в Петербурге стартовали международные соревнования по триатлону "IRONMAN". Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов соревнований.

Ironman 70.3 - серия международных соревнований по триатлону, которая проводится Всемирной корпорацией триатлона. Изначально его планировали провести в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 2021 год. Каждая гонка состоит из трёх этапов: заплыв на 1,9 км, заезд на велосипеде по шоссе на 90,1 км и забег на 21,1 км. Соревнования впервые будут проходить в Петербурге с 30 июля по 1 августа.

"Сегодня впервые в России проводится гонка Ironman, или "Железный человек". Символично, что так называют и победителей этого зрелищного, динамичного турнира, пройти который до конца под силу лишь самым быстрым, крепким и выносливым", - отметил президент.

Глава государства также пожелал участникам успехов и удачи.