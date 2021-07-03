Дворцовая площадь будет "оккупирована" новой фан-зоной УЕФА

В минувшую пятницу 2 июля в Петербурге открыли дополнительную фан-зону на Дворцовой площади для болельщиков УЕФА. Администрация Эрмитажа раскритиковала возведение "передвижного парка культуры и отдыха".

"Возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу. Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия", - сообщает пресс-служба музея.

В связи с появлением фан-зоны в Эрмитаже пришлось усилить меры безопасности. Так были привлечены дополнительные силы сотрудников Росгвардии, организовано патрулирование периметра зданий музейного комплекса, выставлены дополнительные посты сотрудников Службы музейной безопасности. В дни проведения матча, для удобства посетителей Главного штаба Эрмитажа открывается дополнительный вход со стороны набережной Мойки, дом 47.

Администрация Эрмитажа напомнила, что до сих пор не угасло чувство стыда за каток на Дворцовой площади, возведенный в 2007-2008 годах, также навязанный внешним давлением.