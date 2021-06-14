Кот из Эрмитажа получил FAN ID для ЕВРО-2020

В Петербурге на матчи чемпионата Европы по футболу пустили кота. Знаменитый оракул Ахилл получил FAN ID для ЕВРО-2020. На его ID написано: "Эрмитажный кот-оракул Ахилл". Об этом сообщается на официальной странице Instagram.

Напомним, Ахилл жил в Государственном Эрмитаже. Он запомнился петербуржцам как белоснежный глухой кот. С 2018 года кот жил в семье. К тому моменту он уже “поработал” оракулом футбольного Кубка конфедераций 2017 года, а затем был предсказателем результатов матчей чемпионата мира 2018 года.

Кроме того, Ахилл работает с пациентами домов престарелых и хосписов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о новых ограничениях в период матчей ЕВРО-2020.