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Петербургские полицейские присмотрят за "буйными" польскими фанатами

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© Фото: baltphoto.ru

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Гостей Санкт-Петербурга стерегут возле баров на улице Рубинштейна.

В Петербург прибыли польские футбольные фанаты. Для обеспечения безопасности за ними будут наблюдать правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Так, в понедельник, 14 июня, из Польши прибыли болельщики чемпионата Европы по футболу. Кроме того, петербуржцы заметили и польскую полицию на улицах города. Особое внимание уделяется барам на улице Рубинштейна, где собирается большое количество людей.

Напомним, 14 июня стартует первый для Польши матч. Их соперниками станет Словакия. Игра пройдет на стадионе “Санкт-Петербург” в 19 часов.

 

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