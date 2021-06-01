«Поезд уже пришел»: Губерниев ответил французам на требование отменить матчи ЕВРО

На заявление французского издания Le Monde, в котором накануне требовали лишить Петербург права проводить матчи чемпионата Европы по футболу 2020, отрегулировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«В огороде бузина, а во Франции дядька. По их мнению мы не должны проводить чемпионат Европы, а по мнению всех остальных должны. Это разговоры в пользу бедных», - высказался Дмитрий.

Кроме того, комментатор отметил, что не понимает причины подобных высказываний, так как матчи уже скоро начнутся.

«Поезд уже пришел — идет подготовка логистики, антиковидных норм. Мы проведем чемпионат Европы достойно, как и другие международные соревнования. Французы могут выплевывать столько, сколько им заблагорассудится. Вопрос в здравом смысле этих заявлений», — добавил Губерниев.

Напомним, соответствующие заявления от французов опубликовали в понедельник, 31 мая.