У «СКА Арены» появится новый облик

Представители группы компаний «ГОРКА» и ООО «СКА Арена» сообщили, что победителем международного архитектурного конкурса на новый облик «СКА Арены» стало автрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(I)au.

В конкурсе принимали участие 4 представителя из разных стран. Ранее победителя должны были определить еще в феврале-марте, но специалистам понадобилось дополнительное время для принятия окончательного решения.

«Выбирая фасадные решения, мы должны были быть уверены в том, что концепция победителя может быть реализована и в наши сроки, и в заданных технических параметрах», — сообщил гендиректор компании «ГОРКА» Алексей Сидоренков.

Сообщается, что «СКА Арена» и прилегающая к ней территория будет строится в рамках концессионного соглашения, который был заключен еще в январе 2020 года между правительством Северной столицы и ООО «СКА Арена».