В Роспотребнадзоре обсудили возможность отмены матчей ЕВРО-2020

В Петербурге состоятся все запланированные матчи Чемпионата Европы по футболу. Проведение игр одобрили даже в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

«Пока мы считаем, что не настолько ситуация тяжелая, что стоило бы говорить, что, может быть, не состоится такое крупное спортивное мероприятие», – отметила руководитель регионального надзорного органа.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об ухудшении эпидемиологической обстановки в городе. Количество новых случаев заражения ежедневно растет.