Путин посетил соревнования по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина»

В Санкт-Петербурге состоялся IX Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Спортивное мероприятие посетил и президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что подобные спортивные праздники и мероприятия закаляют характер людей, воспитывают лучшие человеческие качества, а также приближают молодежь к ведению здорового образа жизни.

«Много лет назад, будучи 12-летним подростком, свои первые шаги в этом виде спорта я делал под руководством Анатолия Семёновича. В зале он был строг с нами, требовал полной самоотдачи, но после тренировок опекал и по-отечески заботился о каждом», — рассказал глава государства.

Также президент добавил, что Анатолий Рахлин научил их верить в себя, свои силы и находить верные решения в любых ситуациях. Кроме того, первое лицо государства пожелал всем спортсменам успехов, а также удачи и исполнения всех намеченных планов.