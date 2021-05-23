Беглов дал оценку готовности Петербурга к проведению Евро-2020

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился, что в городе подготовлена вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести чемпионат Европы по футболу.

"У нас есть основной стадион, мы подготовили еще три площадки - это стадион "Петровский", "Турбостроитель" и площадка в Зеленогорске, где будут проходить тренировки", - подчеркнул губернатор. По словам Александра Беглова, в Петербурге обеспечены необходимые меры безопасности.