В Петербург привезли Кубок чемпионата Европы по футболу

На официальном сайте губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщается, что в Северную столицу организаторы чемпионата Европы 2020 по футболу привезли Кубок турнира.

«Я хотел бы сказать огромное спасибо устроителям чемпионата Европы по футболу, в наш город прибыл кубок чемпионата Европы. Его привез футболист Давид Трезеге, который держал этот кубок в руках», — сообщил глава Петербурга.

Также градоначальник сообщил, что 22 мая кубок привезут в Петропавловскую крепость, все желающие смогут на него посмотреть и сфотографироваться.

Кроме того, стало известно, что иностранцы, которые желают приехать в город на Неве, должны будут иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавиурсную инфекцию.