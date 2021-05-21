Иностранцы смогут попасть в Петербург на матчи ЕВРО-2020 без виз

В России утвердили порядок въезда иностранных граждан на территорию страны во время чемпионата Европы по футболу. Так, для всех участвующих в организации и сопровождении матчей разрешен въезд без виз. Для все фанатов въезд возможен по «паспорту болельщика». Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета ЕВРО-2020 в Петербурге.

Таким образом, для въезда в Россию визы в упрощенном порядке смогут оформить официальные делегации УЕФА, участники матчей, волонтеры, а также персонал, участвующий в проведении и подготовке турниров, и представители СМИ.

Для фанатов ЕВРО-2020 необходимо сдать отрицательный ПЦР-тест.