Путин сообщил об усилении мер безопасности во время матчей Евро-2020 в Петербурге

На официальном сайте администрации президента России Владимира Путина появился указ, согласно которому необходимо будет во время проведения матчей Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге усилить меры безопасности. Данный указ вступит в силу со 2 июня и продлится до 12 июля.

«Ограничивается деятельность опасных производств и организаций, в которых используется взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Запрещается оборот гражданского и служебного оружия, взрывчатых и ядовитых веществ», — говорится в сообщении.

Ответственным за соблюдение мер безопасности в период проведения матчей Евро-2020 будет назначен межведомственный оперативный штаб, в который будут входить сотрудники ФСБ, ФСО, Росавиации, СВР и замы разных министров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о возможном ужесточении антикоронавирусных мер, если заболеваемость продолжит расти.