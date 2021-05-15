У футболиста Артема Дзюбы родился третий ребенок

На официальном сайте петербургского футбольного клуба «Зенит» сообщили, что нападающий сине-бело-голубых и капитан сборной России Артем Дзюба стал многодетным отцом, и у него родился третий ребенок — мальчик.

Супруга футболиста Кристина родила своему мужу уже третьего сына. В семье спортсмена есть еще два старших сына — Никита и Максим. Родившегося мальчика родители назвали Александр. Родившийся малыш имеет вес 4 килограмма 250 граммов, а рост составляет 56 сантиметров.

Роды у супруги 32-летнего «зенитовца» прошли в субботу, 15 мая.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что «Зенит» стал чемпионом Российской премер-лиги.