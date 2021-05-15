К матчам Евро-2020 заполняемость трибун в Петербурге увеличат до 75%

Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что власти Северной столицы готовы увеличить заполняемость стадионов во время матчей Евро-2020, которые пройдут в Петербурге, до 75%. Решение будет принято окончательно, если позволит эпидемиологическая ситуация.

«Несмотря на то, что допуск иностранных болельщиков на Евро-2020 в Петербурге пока не регламентирован, мы будем готовы всех принять», — заявил замглавы города.

Кроме того, Пиотровский отметил, что уже к периоду Евро-2020 вся гостиничная и спортивная инфраструктура готова для петербуржцев и гостей города на Неве. Все базы для тренировок находятся в отличном состоянии.