РПЛ отреагировала на жалобу "Локомотива" на "Зенит"

Российская Премьер-Лига отреагировала на жалобу «Локомотива» после матча 28-го тура чемпионата с «Зенитом», проведенного 2 мая в Петербурге.

По факту заявления РПЛ и РФС проведут проверку. По заявлению «Локомотива», в отношении гостевых болельщиков были применены чрезмерные ограничительные меры. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Напомним, железнодорожники заявили о том, что фанатам «Локомотива» выделили меньше мест, чем предусматривает регламент, а после матча болельщиков принудительно увезли со стадиона в автобусах.