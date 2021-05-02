Баскетбольный матч «Барселона» - «Зенит» могут перенести

Баскетбольный матч, который должен был состояться во вторник, 4 мая, между командами «Барселона» – «Зенит» в рамках четвертьфинала баскетбольной Евролиги. Однако из-за некоторых проблем с испанской командой, матч могут перенести.

Сообщается, что перенос игры может состояться из-за того, что «Барселона» не успеет вернуться в Испанию после матча с петербуржцами в Северной столице. Представитель испанской команды заявил, что еще одна ночь, проведенная в Петербурге была лишней.

Напомним, что счет в серии между командами 2:2. Последняя встреча определит, кто выйдет в полуфинал Евролиги по баскетболу.