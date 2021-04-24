Во время матча Дзюба поздравил сына с днем рождения

В Петербурге матч «Зенит – «Ротор» закончился с разгромным счетом 6:0. Среди шести голов пять забили игроки «Зенита». Среди них оказался и Артем Дзюба. После забитого гола нападающий поздравил сына с днем рождения.

На 75-й минуте матча форвард забил гол в ворота «Ротора». После чего поднял свою футболку и показал майку, на которой было изображение Симбы из «Короля Льва». Кроме того, на белой майке была надпись: «С днем рождения, сынок!».

Напомним, матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся 24 апреля на стадионе «Газпром Арена» и завершился со счетом 6:0 в пользу сине-бело-голубых.