«Зенит» разгромил «Ротор» со счетом 6:0

В Петербурге завершился матч футбольных команд из Петербурга и Волгограда. Встреча прошла в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч «Зенит» — «Ротор» завершился с разгромным счетом 6:0.

Игра состоялась в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Первый гол «Ротор» забили сами себе в результате ошибки защитника Соломона Кверквелия. Остальные пять голов забили игроки «Зенита». Так, отличились Малком, Андрей Мостовой, Артём Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин.

На данный момент сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 58 очков. Соперники сегодняшнего матча расположились на 15-й строчке таблицы.