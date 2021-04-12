На Петергофском шоссе построят новый спортивный комплекс

Участок на Петергофском шоссе будет предоставлен городом компании ООО «Спорт-ТЭК». Соответствующее решение было принято 12 апреля во время рабочего совещания губернатора Александра Беглова и членов правительства Петербурга.

По информации, предоставленной в Смольном, согласно плану инвестора, в Красносельском районе появится двухэтажный спорткомплекс со спортивным залом и 3 мини-футбольными полями. Часть помещений будет передана «Центру физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района».

Губернатор отметил, что Петербург оказывает поддержку инвесторам в строительстве спорткомплексов в новых районах.