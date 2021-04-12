В Петербурге к Чемпионату мира 2023 по хоккею построят новую ледовую арену

В пресс-релизе инвестора проекта компании «СКА-Арена» сообщается, что служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на строительство новой ледовой арены к предстоящему Чемпионату мира 2023 года.

В прошлом году правительство Северной столицы и ООО «СКА-Арена» заключили концесионное соглашение по реконструкции и эксплуатации спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский». Согласно новому проекту, планируется построить новый ледовый дворец, который будет вмещать 21,5 тыс. зрителей.

Кроме того, сообщается, что рядом с ареной будет тематический спортивный парк площадью 12 гектаров. Примерная стоимость строительства оценивается в 37 миллиардов.