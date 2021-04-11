У СКА появился шанс отыграться в плей-офф КХЛ

В пятом матче КХЛ петербургский СКА одержал победу на московским ЦСКА. Игра в серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги окончилась со счетом 3:2. Матч играли в Москве, поэтому СКА было вдвойне сложнее в гостях.

Петербуржцы успели забросить в основное время пару шайб. Так, отличились Василий Подколзин и Кирилл Марченко. Затем два овертайма прошли всухую. Ход встречи решился лишь в третьем овертайме, когда в ворота ЦСКА залетела шайба от Подколзина.

По результату матча, счет в серии стал 3:2 в пользу ЦСКА. Напомним, игры идут до четырех побед. Следующая игра пройдет в Петербурге 12 апреля.