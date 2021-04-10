ЕВРО-2020 пройдет без иностранных волонтеров

В Петербурге завершился отбор волонтеров для Чемпионата Европы 2020. Всего было отобрано 1,5 тысячи добровольцев среди 11 тысяч заявок. Однако иностранцев среди них. Об этом сообщает заместитель руководителя центра Дмитрий Антонов.

Соответствующее решение было принято в Центре подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Причина отказала иностранцам связана с угрозой распространения инфекции вируса COVID-19 во всем мире.

«Так как нам нужно сейчас уже приступать к обучению волонтеров, а мы не уверены, что границы откроют, то мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе», — отметили в ведомстве.