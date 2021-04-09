Для работ на Евро-2020 в Петербурге отобрали 1500 волонтеров

В Санкт-Петербурге для работы на Чемпионате Европы по футболу 2020 отобрали 1500 волонтеров. Общее количество заявок, которое поступило для принятия участия в качестве активистов, составило 11 тысяч.

Сообщается, что волонтеры будут работать по 8 направлениям: информационно-туристическая служба, транспорт, зона болельщиков UEFA, медиа-обеспечение, медицина, штаб, участок на пути к стадиону («последний километр»), а также культурно-развлекательная программа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что основная часть волонтеров задействованная для работ на Евро-2020 является женщинами. Они составляют 89% от всего состава активистов.