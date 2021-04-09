В Петербурге среди волонтеров ЕВРО-2020 женщин – 89%

В Северной столице закончился отбор волонтеров на ЕВРО-2020. В результате среди более 10 тысяч заявок было отобрано 1,5 тысячи волонтера. Примечательно, что среди них подавляющее большинство – женщины. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«От волонтеров во многом зависит впечатление, которое останется у гостей от нашего города и страны в целом. Уверен, что добровольцы достойно представят Петербург на этом первенстве, окажут гостям необходимую помощь и информационную поддержку, окружат их заботой, создадут незабываемую атмосферу гостеприимства на этом футбольном празднике», - отметил Александр Беглов, глава Петербурга.

Так, 89% женщин отобрали по важному критерию – знанию иностранного языка.