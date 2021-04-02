В 2021 году во дворах Петербурга появятся 34 обновленные спортивные площадки

В Петербурге в течение года появится 34 обновленных спортивных площадок во дворах города. Уже имеющиеся площадки отремонтируют и оснастят специальным современным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Необходимо обязательно создавать условия для горожан любого возраста, а также для маломобильных людей. Сегодня у нас все площадки проектируются, строятся и реконструируются по принципу зонирования, с освещением, специальными тренажерами», — отмечает губернатор Петербурга Александр Беглов.

На данный момент в городе открыты 2 727 спортивных площадок, а во всех районах города работают Центры физической культуры, спорта и здоровья. К тому же систему развития дворового спорта в Петербурге признали одной из лучших в России.