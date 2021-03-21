Теннисный турнир в Петербурге завершился победой Касаткиной

В Петербурге прошел финальный матч турнира матче St. Petersburg Ladies Trophy. Победу в матче одержала Дарья Касаткина, завоевав четвертый в карьере трофей WTA. Дарья обыграла соотечественницу Маргариту Гаспарян со счетом 6:3. Примечательно, что во второй партии Гаспарян отказалась бороться.

Ранее Касаткина уже одерживала победы в схожих турнирах: в Чарльстоне 2017 года, на Кубке Кремля в 2018 году, а также в этом году в феврале одержала победу в Phillip Island Trophy в Австралии.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о 11 тысяч заявок на волонтерство в петербургских матчах ЕВРО-2020.