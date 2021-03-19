11 тысяч волонтеров подали заявки на ЕВРО-2020 в Петербурге

На участие в петербургских матчах Евро-2020 было подано почти 11 тысяч волонтерских заявок. Первый этап набора проходил в 2020 году, а 3 февраля Центр подготовки городских волонтеров объявил о донаборе. Всего за две волны набора добровольцев было подано 10 987 заявок. Об этом сообщает Дмитрий Антонов, заместитель руководителя центра.

«Сегодня завершается процесс собеседований с теми ребятами, которые подали заявки. Всего на данный момент подано 10 987 заявок с учетом второй волны донабора, который мы открыли 3 февраля этого года. За вторую волну у нас подано 769 заявок», - отмечает Дмитрий.