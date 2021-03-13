На Чемпионате Европы 2021 года сборная Финляндии по футболу будет тренироваться в Зеленогорске

Рекомендации FIFA и отзывы сборной Англии, тренировавшейся на стадионе в Зеленогорске, позволили назначить стадион «Спартак» тренировочной площадкой для национальной сборной Финляндии. Стадион, расположенный в Курортном районе Петербурга на улице Объездная, будет функционировать для Чемпионата Европы по футболу 2021.

Стадион и прилегающая территория размещены на площади в 49 квадратных метров. Помимо футбольного поля в распоряжении команды из Финляндии будут теннисные корты, трибуны, а также пресс-центр и два КПП.

Стадион «Спартак» является современным и включает в себя натуральный газон и электроподогрев.