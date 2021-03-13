ФК «Зенит» одержал уверенную победу над ФК «Ахмат»

В Петербурге прошел футбольный матч между петербургской командой «Зенит» и командой «Ахмат» из города Грозный. Матч состоялся в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

Команды играли в субботу, 13 марта, в Северной столице. В результате сине-бело-голубые одержали уверенную победу со счетом 4:0. Счет матча открыл Вячеслав Караваев на 52-1 минуте, затем Сердару Азмуну на 64-й минуте удалось реализовать пенальти. Последние два гола забили Артем Дзюба на 74-й минуте и Андрей Мостовой на 80-й минуте.

17 марта, в среду, сине-бело-голубых ждет следующий матч, который пройдет в Москве против команды ЦСКА.