В Кронштадте появится восемь новых спортивных площадок

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе рабочих визитов посетил два района – Кронштадтский и Курортный. Градоначальнику среди всего прочего показали спортивные площадки.

В Кронштадте успешно функционируют 25 спортивных площадок. Они круглогодичные и многофункциональные. На площадках во дворах задействовано пять инструкторов.

«Важно создавать условия, чтобы жители всех возрастов круглый год могли заниматься спортом на свежем воздухе, рядом с домом. Принято решение, чтобы все детские и спортивные площадки в Петербурге проектировались и строились по принципу зонирования. Обязательно нужно создавать условия для маломобильных граждан», – отметил градоначальник.

В течение года в Кронштадте, как заверили в Смольном, обновят восемь спортивных площадок.