За 2021 год Петербург примет 17 международных турниров

В текущем году в Северной столице состоится множество значимых спортивных мероприятий. Среди них утверждено 17 международных турниров. Как сообщается в пресс-службе Смольного, губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее заявление и утвердил список.

Среди значимых мероприятий утвержден финальный турнир Чемпионата Европы по футболу 2020, командный юношеский турнир по самбо «Победа», а также первенство Европы по вело-треку, соревнования по триатлону и юношеский турнир по футболу памяти Валентина Гранаткина.

В Смольном комментируют решение и считают, что это позволит эффективнее использовать материальную базу, а также финансирование из бюджетных средств.