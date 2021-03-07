В "Юбилейном" отметили 80-летие заслуженного тренера Мишина

Алексею Мишину, заслуженному тренеру СССР и России 8 марта исполнится 80 лет. Однако празднование дня-рождения Мишина в СК «Юбилейный» состоялось уже 6 марта.

Участниками шоу в честь юбилея тренера стали олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира и Европы, призеры соревнований и многие звезды. На лед вышли Алина Загитова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и другие. В шоу принял участи и самый титулованный ученик Мишина – Евгений Плющенко, который посетил мероприятие вместе со своим сыном. Мишин также и сам несколько раз вышел на лед на коньках.

Ведущим в праздничный вечер был двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.