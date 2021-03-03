Матчи Евро-2020 будут проходить с болельщиками, но с некоторыми ограничениями

Алексей Сорокин, генеральный директор организационного комитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге, сообщил, что присутствие болельщиков на матче футбольного турнира будет однозначно.

«Готов дать руку на отсечение, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с болельщиками», — сообщил гендиректор комитета.

Также Сорокин добавил, что для болельщиков не должно быть никаких препятствий. Предположительно на матчах смогут присутствовать 50% фанатов. Точное решение по этому вопросу в УЕФА примут 7 апреля. Однако до 27 апреля каждый город может пересмотреть данную квоту в сторону увеличения.