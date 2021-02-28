Матч «Зенита» и «Ростова» не прошел без эксцессов со стороны болельщиков

В Санкт-Петербурге, в субботу, 27 февраля, на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч между «Зенитом» и «Ростовом». Встреча закончилась ничейным счетом. Также для обеспечения общественного порядка прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и военнослужащих Северо-Западного округа ВНГ РФ.

За время проведения матча было задержано 44 болельщика за административные правонарушения. Сотрудники правоохранительных органов несли службу, как на стадионе, так и за ее пределами.

Во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги на трибунах сидело более 23 тысяч человек.