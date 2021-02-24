Российский «богатырь» побил мировой рекорд по перетягиванию самолета

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково спортсмен-экстремал Денис Вовк побил мировой рекорд по трек-пулу. Мужчина смог сдвинуть самолет Airbus A319 на 4,32 метра собственными силами, а уже с первой попытки Вовк смог продвинуть воздушное судно на 44 сантиметра.

Кроме того, вместе со спортсменом Артемом Тарасовым Денис Вовк попали в книгу рекордов Гиннеса. Экстремалы побили рекорд в перетягивании самолета за канат, уперевшись при этом в специальную опору. В результате, вес петербуржцев составил более 200 кг, что позволило попасть в книгу рекордов.

В итоге, в одном аэропорту города, всего за один час зафиксировали два мировых рекорда.