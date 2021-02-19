Шведские журналисты обвинили Губерниева в роскошной жизни

Дмитрий Губерниев, популярный российский комментатор и телеведущий, отреагировал на критику в свой адрес от шведских журналистов Андреаса Чека и Линна Нордстрема.

«Дмитрий Губерниев — патриарх в мире освещающих биатлон российских СМИ. В «инстаграме» у него более полумиллиона подписчиков, живёт он всегда в самых роскошных отелях, и его всегда слышно и видно больше других», — написали в публикации издания Aftonbladet.

Кроме того, было еще написано, что в Поклюке комментатор всегда ходит в окруженни нескольких человек, которые проявляют ему свое уважение.

«Тьфу на вас ещё раз, корреспондент из Швеции… Но патриархом биатлона меня ещё не называли!», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.