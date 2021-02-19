Биатлонистка Евгения Павлова высказалась о месте проведения ЧМ

Биатлонистка из России Евгения Павлова высказалась о подготовке сборной к предстоящему чемпионату мира в горах Поклюки в Словении.

Подготовка российских спортсменов продолжалась две недели, там же где и будет проходить соревнование. Однако спортсмены жили в горах, где организму требуется намного больше времени на восстановление, а могли бы находиться неподалеку от трассы в городе Бледе.

«Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации. Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после — спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше», — заявила спортсменка.