Экс-футболист английского клуба воровал бутсы у партнеров, чтобы прокормить семью

Равел Моррисон, бывший футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед», признался в том, что воровал у своих одноклубников бутсы.

Спортсмен заявил, что занимался воровством только для того, чтобы прокормить свою семью, потому что жил только на стипендию. Под «горячую руку» Моррисона попали его партнеры по команде — Уэйн Руни и Рио Фердинанд. Игрок выбрал именно этих футболистов, так как обувь приходила им в огромном количестве.

С продажи бутс англичанин получал около 250 фунтов стерлингов. Полузащитник клуба сообщил, что на тот момент не видел ничего плохого в краже, а потом его мировоззрение поменялось.