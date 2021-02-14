В Петербурге прошли соревнования по художественной гимнастике среди мужчин

В Санкт-Петербурге на базе спортивной школы «Жемчужина» впервые в истории города прошли соревнования по художественной гимнастике среди мужчин. Победу на турнире одержала команда Национального государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (НГУ им. Лесгафта).

На таком же уроне других спортсменов не было. Однако на национальном уровне университет ждет серьезная борьба с участниками из Москвы и республики Татарстан.

«Это еще неизвестный вид спорта, скажем так, несколько противоречивый. Но мы бросили клич и ребята отозвались», — заявила тренер победителей Анна Давыдова. Также наставница добавила, что начинать всегда сложно.

В конце месяца команда НГУ им. Лесгафта представит Северную столицу на чемпионате России в Москве.